مصر من بين 100 وجهة سياحية آمنة حول العالم.. اعرف التفاصيل

كتبت آمال رسلان

بلغ عدد الوجهات السياحية حول العالم التى حصلت على ختم السفر الآمن من مجلس السفر والسياحة العالمي 100 وجهة ، وكانت مصر من أوائل الدول التى حصلت على الختم الآمن عالميا بناء على الضوابط الاحترازية التى اعتمدتها فى قطاع السياحة.

وأطلقت WTTC ، التي تمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة ، أول طابع عالمي للسلامة والنظافة في العالم قبل ثلاثة أشهر فقط وحصلت على 100 موافقة في نهاية الأسبوع الماضى.

الختم ، الذي تم تطويره للمساعدة في استعادة الثقة في المسافرين والعمل على إحياء قطاع السياحة والسفر المتعثر ، يتم استخدامه الآن أيضًا من قبل العديد من وجهات العطلات الرئيسية مثل جزر المالديف وبرمودا وناميبيا وأوغندا والجبل الأسود.

كما حظيت هذه الخطوة البارزة من قبل WTTC بدعم منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس التنفيذي لشركة WTTC: "يسعدنا أن نرى مبادرتنا المبتكرة تثبت هذا النجاح الكبير ويتم استخدامها من قبل وجهات من جميع أنحاء العالم.

واضافت "إن 100 وجهة تستخدم الآن بفخر الطوابع تعمل معًا للمساعدة في إعادة بناء ثقة المستهلك في جميع أنحاء العالم. نرحب بالفلبين ، وهي وجهة رائعة وموطن لبعض أجمل جزر العالم ، باعتبارها وجهتنا رقم 100 ، فضلاً عن الوجهات الشهيرة الأخرى حول العالم مثل تركيا ومصر وإندونيسيا وكينيا ".

وقالت "يُظهر نجاح ختم Safe Travels أهميته ليس فقط للبلدان والوجهات ولكن أيضًا للمسافرين و 330 مليون شخص حول العالم يعملون ويعتمدون على قطاع السفر والسياحة المزدهر."

ووفقًا لتقرير التأثير الاقتصادي لعام 2020 الصادر عن WTTC ، خلال عام 2019 ، كان السفر والسياحة مسؤولاً عن وظيفة واحدة من كل 10 وظائف (إجمالي 330 مليون) ، مما ساهم بنسبة 10.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وخلق واحد من كل أربع وظائف جديدة.