اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" تسير غدا 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:34 م
"مصر للطيران" تسير غدا 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب مطار القاهرة الدولى -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 30 رحلة دولية ، غدا الأربعاء ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الاستثنائية ، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
 
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الثلاثاء ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، الرياض، المدينة، و ثلاث رحلات جوية إلي دبي، و 4 رحلات جوية إلي جدة و رحلتين إلي اسطنبول، و رحلتين إلي الدمام ورحلة استثنائية إلي عمان و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.
 
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي  توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
 
 

مصر للطيران

رحلات دولية

الشحن الجوي

رحلات جوية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة