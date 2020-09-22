مصرع 2 وإصابة 12 فى انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شخصان مصرعهم، وأصيب 12 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص 14 راكب، على طريق محور 30 يونيو اتجاه منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية.

على الفور تم الدفع بعشر سيارات إسعاف لمكان الحادث من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص 14 راكب، على طريق محور 30 يونيو اتجاه منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وجميعهم من محافظة دمياط، ماعدا شاب 15 عامًا من القاهرة.

وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى وجروح متنوعة بالجسم.