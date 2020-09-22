مدينة إسنا تتلقى 4117 طلب تصالح بمخالفات البناء بإجمالى 12 مليون جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يشهد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة إسنا إقبالا شديدا من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي والتسهيل على المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قراره بتخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، لتصبح 50 جنيها للمتر السكني، وأيضا تخفيض سعر المتر السكني 50% بالمدن.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه بلغ عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح أكثر من 4117 طلبا بإجمالي مبلغ 12,218,691 جنيه، مؤكداً على أن العمل مستمر في المركز التكنولوجي بالمركز والمجالس القروية على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام، موجها بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز إسنا، بكافة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة قبل انتهاء المدة المحدد وهي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى، كما لم يعتد بطلب التصالح لمن لم يسدد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيا بالتصالح والحصول على الخدمات.

وفى نفس السياق، ناشدت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم المحافظ، كافة المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة بتاريخ 30 سبتمبر 2020، وذلك بناء على التوجيهات الواردة بشأن المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والمقرر الاانتهاء منها في 30 سبتمبر 2020.

وأكدت محافظة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه سوف يتم قطع المرافق عن المباني المخالفة، كما سيتم تنفيذ الإزالات لكافة المباني المخالفة بكل حزم اعتبارا من 1 أكتوبر 2020 عقب انتهاء مهلة التقدم مباشرة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتؤكد محافظة الأقصر، أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة .

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