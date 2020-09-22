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مدير غرفة قوائم الانتظار: مرضى القلب والعيون هم الأعلى فى القوائم

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:17 م
مدير غرفة قوائم الانتظار: مرضى القلب والعيون هم الأعلى فى القوائم قوائم الانتظار - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إن مبادرة علاج قوائم الانتظار مستمرة ولم تنته، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية تنعقد يومياً لتحدد موعد إجراء العمليات سريعاً بالنسبة للمرضي المتواجدين على رأس القوائم.

وأضاف مصطفى، خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن متوسط قوائم الانتظار للمرضى 21 يوماً حتى يدخل المستشفى ويجري العملية، موضحاً أن مرضى القلب والعيون هم الأعلى فى قوائم الانتظار والمبادرة مستمرة حتى الانتهاء منها.

وفى نفس السياق، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التى يتم إجراؤها.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألفا و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.


قوائم الانتظار

مبادرة قوائم الانتظار

انهاء قوائم الانتظار

الصحه

عمليات قوائم الانتظار

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