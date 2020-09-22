مدير تعليم الأقصر يعلن إنهاء صيانة 815 مدرسة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 / 2020، تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بإجمالى 6296 فصلا، متضمنة السباكة والنجارة والكهرباء، كما تم إنهاء أعمال صيانة لمبانى عدد 6 مدارس للتعليم العام والفنى.

وأضاف عبد اللطيف أحمد عمران، فى بيان صحفى، أنه في مجال التطوير التكنولوجى تم الانتهاء من تركيب متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوى بكابلات فايبر اوبتك، وتم تطبيق مشروع التابلت على عدد 33 مدرسة من عدد 37 مدرسة ثانوى عام بعدد 6349 جهاز تابلت.

وفى سياق متصل، انتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير عدد 17 مدرسة (160 فصلا) بعام 2019 بتكلفة إجمالية بلغت 66.4 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير 16 مدرسة (175 فصلا) بعام 2020 بتكلفة إجمالية 77.4 مليون جنيه.

كما تم إنهاء وتجهيز مدرسة طيبة المتميزة لغات بعدد 58 فصلا (متكاملة) من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة وستفتتح مع بدء العام الدراسى الجديد، وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالعمل المستمر على تطوير المنظومة التعليمية على كافة المستويات، لضمان أنخراط الطلاب بالمنظومة التعليمية بشكل ناجح وتحقيق إعلى مستوى من الأستفادة لهم .

وكان قد وقع عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وخالد شمس مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية، بحضور إيمان عبد العال مدير عام التعليم، ومحمد سيد وكيل ادارة القرنة التعليمية، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات لدعم مبادرة حياة كريمة.