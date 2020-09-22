مدارس تكساس تسقط فى "فخ كورونا" بـ4500 إصابة وخبير أمريكي يحذر من التهاون

كتبت نهال أبو السعود

صرح طبيب البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، بأن أحد الأشياء التي تعترض الطريق عندما يتعلق الأمر بانتشار عدوى كورونا في الولايات المتحدة، هي حالة الانقسام في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية. وقال خبير الأمراض المعدية "نحن في حالة انقسام في المجتمع"، وأضاف: "إنه جانب واحد مقابل الآخر".

واشار فاوتشي إلى أن الولايات المتحدة أمضت عدة أشهر في استكشاف الجائحة، ولا تزال العديد من إجراءات السلامة نقاط خلاف بما في ذلك أقنعة الوجه، بينما تبنى الكثيرون في جميع أنحاء البلاد توصيات الخبراء بارتداء أغطية الوجه للحماية من انتشار الفيروس، رفض آخرون استخدامها.

جاءت تصريحات فاوتشي بعد ارتفاع عدد الحالات بعد عودة العديد من الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى الفصول الدراسية في المدارس والكليات.

في ولاية تكساس ، كان هناك أكثر من 4500 حالة إيجابية لـعدوى كورونا بين الطلاب والموظفين في المدارس العامة بالولاية منذ بدء العام الدراسي الجديد ، وفقًا لبيانات من وكالة تكساس التعليمية بينهم أكثر من 2300 من الطلاب، وفي فلوريدا ، قفز عدد الأطفال دون سن 18 عامًا الذين أصيبوا بالفيروس بنسبة 26% منذ افتتاح العديد من المدارس الحكومية في الولاية.

من جانبهم لا يزال الخبراء يدرسون الدور الذي يلعبه الأطفال في انتقال الفيروس ، لكن أظهرت العديد من الدراسات أن بإمكانهم نشره أيضًا تمامًا مثل البالغين، ويشير تقرير صدر مؤخرًا عن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أنه لا يمكن للأطفال فقط نشر الفيروس ولكن يمكنهم القيام بذلك حتى عندما تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق.