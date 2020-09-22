محمد نور مساعدا لوزير الرياضة للتطوير الاستثمارى والمشروعات

كتبت ياسمين يحيى

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرار تعيين اللواء محمد نور سالم مساعدا للوزير للتطوير الاستثمارى والمشروعات، ويعد اللواء محمد نور أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة، شغل العديد من المناصب من مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، ووكيل وزارة لعدد من قطاعات مكتب الوزير، التنمية الرياضية ، الاستثمار الرياضي ، الأداء الرياضي ، ثم مديراً تنفيذياً للمجلس القومي للرياضة.

ويأتي قرار وزير الشباب والرياضة ضمن حزمة قرارت أخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة بغرض تنظيم العمل وتطوير أداء مختلف قطاعات الوزارة، حيث كان نور قد وصل إلى السن القانونى للمعاش، لكن تم الاعتماد عليه من جانب أشرف صبحى للاستفادة بخبراته.

كما تم تعيين الدكتور أحمد الشيخ مديراً تنفيذياً لوزارة الشباب والرياضة، والذى يعد أحد القيادات التنفيذية بالوزارة والتى تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية، حيث شغل عدة مناصب تنفيذية بالوزارة قبل صدور قرار الوزير بتعيينه مديرا تنفيذيا كان آخرها توليه وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومن قبلها شغل منصب مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة.