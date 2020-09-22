محطة المحسمة تحصد جائزة enr كأفضل مشروع عالمى لعام 2020 .. فيديو

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا مفصلا عن حصول محطة المحسمة المصرية لمعالجة مياه الصرف الزراعى على جائزة أفضل مشروع عالمى لعام 2020.

وأوضح التقرير أن المحطة حصلت على جائزة enr، المقدمة للمحسمة كأفضل مشروع عالميا فى مجال مياه الصرف، وتعد هى الجائزة الرابعة التى تحصل عليها المحطة، حيث أنها حصدت عدد من الجوائز العالمية الأخرى الفترة الماضية.

وأضاف التقرير، أن الجوائز التى حصلت عليها المحطة هى جائزة أفضل مشروعا عالميا لإعادة تدوير المياه لعام 2020، من المنصة الإعلامية البريطانية، والمتخصصة فى مجال الاقتصاد والأعمال، وجائزة أفضل مشروع للبنية الأساسية، لعام 2019 فى الشرق الأوسط.

“ENR”.. محطة المحسمة المصرية تحصد الجائزة كأفضل مشروع عالمي لعام 2020#eXtranews pic.twitter.com/IQ6eGUPDf2 — eXtra news (@Extranewstv) September 22, 2020

وكان المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قال إنه جرى الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، والانتهاء من محطة فارسكور الجديدة، ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بقيمة 80 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وإنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، علاوة على إصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب (50) محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه.

وأضاف عبد العاطي، أنه تم تنفيذ العديد من العمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث تم الاستلام الابتدائي للوحة الجهد المتوسط لمحطة مريوط 1، والاستلام الابتدائي للوحه الجهد المتوسط للوحه المغذيه لمحطه 1 الصالحية، والانتهاء من تركيب 2 محرك سوفت ستارتر بمحطة الإيراد القديمة والانتهاء من إحلال لوحه الجهد المتوسط لمحطة الشباب و الاستلام الابتدائى لمحركات محطات (الرديسية القديمة - اقليت القديمة - الرمادى – أم الريش) والانتهاء من إحلال لوحه الجهد المتوسط 11 ك.ف لمحطة ترعه الطلمبات بـ(8) خلايا وتم إطلاق التيار الكهربائي وتم إدخال نواتج الاحلال الي المخازن للاسفاده من الأجزاء الصالحه منها ، والانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض لمحطة الملاك رقم 2 ، وإجراء عمرة لوحدة بمحطة الطابية القديمه تصرف 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة وجارى تجهيز وحدة أخرى كما تم نقل عدد 2 محول مساعد 3.3 ك.ف. /400 ف من ورشة المحولات بالمحمودية إلى محطة الدلنجات ومحطه تروجا بعد أن تم اصلاحهم وتجهيزهم بورشة المحمودية، كذلك تم نقل 3 مولدات قدرة 1.5 ميجا وات من الأقصر إلى محطة الخيرى ومحطة شريشرا ومحطة جنوب بورسعيد للاستفادة منه عند الطوارئ ونقل مولد قدرة 0.5 ميجا وات لمحطة جنوب بورسعيد ومحول إلى أدكو صرف وتركيبه وتشغيله.