محافظ مطروح يقرر فتح مركز خدمة المواطنين بالديوان العام لتقديم طلبات التصالح

مطروح ـ حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجى لمجلس مدينة مرسى مطروح، للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين خاصة فى إجراءات التقدم على التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتقنين الأراضى، وذلك بحضور وجيه عبد الرازق عمارة رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

واستمع محافظ مطروح للعديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين الراغبين فى تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، وقام بالرد والإجابة على هذه الاستفسارات، مؤكداً على جهود المحافظة فى سرعة حل المشاكل وبحث كافة المطالب الخاصة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية كهيئة المجتمعات العمرانية وطلبات التصالح وتقنين الأراضى التى تدخل ضمن القرار 361 بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى للهيئة، بالإضافة إلى موقف طلبات التقنين قبل القرار 144 لسنة 2017، وكذلك رغبة العديد من المواطنين تقديم تيسيرات لهم فى هذه الإجراءات، حيث وجه محافظ مطروح بتوفير وسائل الراحة خاصة المراوح والتهوية، وزيادة عدد منافذ الاستقبال مع الدفع بمزيد من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مع الالتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكداً على فتح جميع المركز التكنولوجية بمجالس المدن لاستقبال طلبات المواطنين، وتسهيل الاجراءات وتخفيف الزحام وسرعة التعامل مع ذلك الملف من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليلاً .

وناشد المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم ودفع رسوم جدية التصالح والاستفادة من كافة التيسيرات التى قدمتها الحكومة والتخفيضات التى أقرتها المحافظة للتيسير عليهم لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون بعد انقضاء المدة المحددة فى نهاية سبتمبر الجاري.

كما قرر محافظ مطروح فتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام بالمحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى تيسيرا على المواطنين وتخفيفا للزحام.