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محافظ مطروح يقرر إيقاف الملاهى بالمحافظة بعد حادث سقوط لعبة وإصابة أشخاص

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:28 م
محافظ مطروح يقرر إيقاف الملاهى بالمحافظة بعد حادث سقوط لعبة وإصابة أشخاص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
كتب أيمن رمضان

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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خروج 8 حالات من المصابين أثر سقوط لعبة ملاهى بالمحافظة، بعد الاطمئنان على صحتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن هناك حالتان إحداهم فى مستشفى العلمين والأخرى بمستشفى سموحة، مازالا يتلقيان الرعاية الصحية. وأضاف "شعيب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إيقاف "الملاهى"، بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية للمعدات والألعاب بها، مشدداً على أنه وجه بالإغلاق الكامل للملاهى لحين التأكد من سلامة ما بها من معدات.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اطمأن على حالة مصابى حادث سقوط لعبة الصاروخ بإحدى الملاهى بمدينة مرسى مطروح، وقدم مبالغ مالية لهم، وذلك خلال زيارته لهم صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى مطروح العام، والبالغ عددهم 10 مصابين.

وشهدت ملاهى بمطروح سقوط لعبة الصاروخ بعدد من الأهالى، الحادث وقع نتيجة قطع سير لعبة الصاروخ داخل ملاهى بالمحافظة، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.


حادث الملاهي اليوم

سقوط لعبة ملاهي بمطروح

مرسى مطروح

محافظة مطروح

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