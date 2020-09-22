اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يؤكد استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى ببلطيم وبيلا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:27 م
محافظ كفر الشيخ يؤكد استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى ببلطيم وبيلا استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال توصيل الغاز بمدينتي بلطيم وبيلا، وتوصيل الشبكات الأرضية ، فى بمدينتي بيلا وبلطيم، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة ، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن ،ووجه بسرعة استئناف العمل في هذا المشروع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،  بدأت أعمال الحفر في موقف كفر الشيخ باتجاه مدينة الرياض لتوصيل الغاز للأهالى فى بالرياض، مؤكداً أن هناك عدد من المشروعات المتوقفة من عدة سنوات جاري استئناف العمل بها ، ومنها ما قاربنا على الانتهاء من إنجازه.

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