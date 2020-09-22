محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان 5 مدارس جديدة غدا

كفر الشيخ - محمد سليمان

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح غد الأربعاء، لافتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.

ومن المقرر افتتاح مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، تتضمن 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتشمل 11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، تتكون من 22 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية ، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بـ9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.