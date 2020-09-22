محافظ دمياط تتابع عمليات تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء

دمياط - فريق المحافظات

استكملت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها ، اليوم الثلاثاء ، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بزيارة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وذلك لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء و عمليات تلقى الطلبات وذلك قبل انتهاء المدة المقررة فى 30 سبتمبر الجارى.

وجهت المحافظ ، غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتيسير على المواطنين خلال عملية تلقى الطلبات و استكمال أوراقهم المطلوبة، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزام الموظفين و المترددين على المركز التكنولوجي بإرتداء الكمامة.

وعلى جانب آخر التقت محافظ دمياط ، بعدد من الأهالى واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، حيث أكدت أنه سيتم دراسة تلك المطالب مع الجهات المختصة لتلبيتها على وجه السرعة.