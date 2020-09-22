اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع عمليات تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:06 م
محافظ دمياط تتابع عمليات تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكملت الدكتورة منال عوض ،  محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها  ، اليوم الثلاثاء ، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بزيارة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وذلك لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء و عمليات تلقى الطلبات وذلك قبل انتهاء المدة المقررة فى 30 سبتمبر الجارى.

وجهت المحافظ ، غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتيسير على المواطنين خلال عملية تلقى الطلبات و استكمال أوراقهم المطلوبة، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزام الموظفين و المترددين على المركز التكنولوجي بإرتداء الكمامة.

وعلى جانب آخر التقت محافظ دمياط ، بعدد من الأهالى واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، حيث أكدت أنه سيتم دراسة تلك المطالب مع الجهات المختصة لتلبيتها على وجه السرعة.

 

IMG-20200922-WA0018
 

 

IMG-20200922-WA0021
 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

التصالحات

منال عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة