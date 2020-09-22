محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة التصالح بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قراره رقم 740 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق، والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى، والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق وسوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30/9/2020 .

يأتى ذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

ولم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم اقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيه للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.