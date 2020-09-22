محافظ الغرببية : تقديم 55 ألف و66 طلب فى التصالح لمخالفات البناء

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المراكز التكنولوجية بزفتي والسنطة، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء والوقوف على مدى التزام العاملين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد محافظ الغربية بمنظومة العمل بتلك المراكز، موجها رئيس مركز ومدينة زفتي والسنطة بتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، والاستماع لهم وحل مشاكلهم فوراً في حدود القانون.

وأشار المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة لتقنين أوضاع المخالفين، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجيا لتقديم جدية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم قبل 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين من إرشادات ورقية وإلكترونية وتسهيلات بنكية للحصول على قروض، بالإضافة إلى تخصيص 3 أرقام واتساب لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

كما تابع المحافظ من خلال جولة لأعضاء المكتب الفني للمحافظ انتظام العمل وإقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية في مراكز سمنود وأول طنطا وثان طنطا وبسيون.

واستكمل الدكتور طارق رحمي جولته حيث قام بزيارة قناطر دهتورة وتفقد أعمال التطوير التي تتم بها، واطمئن على حسن سير الأعمال حيت تم الانتهاء من عمليات الحقن والخوازيق، موجها بسرعة إنجاز أعمال التطوير طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

وخلال الجولة أصدر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة الري بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطهير مجرى النيل في محيط الأنفاق ورفع أي مخالفات على الترع حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة .