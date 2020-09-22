اليوم السابع
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محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:43 م
محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة.. صور محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
السويس – السيد فلاح

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، أنا ميلينا مونيوس دي جافيريا، سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة، بحضوراللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، وخلال اللقاء رحب محافظ السويس بسفيرة كولومبيا بالقاهرة، مؤكدًا علي أهمية العلاقات المصرية الكولومبية، ومؤكدًا أن محافظة السويس علي استعداد لاستقبال أي استثمارات من دولة كولومبيا علي أرض السويس.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ السويس وسفيرة كولومبيا الدروع والهدايا التذكارية .

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام بمرافقة سفيرة كولومبيا بزيارة تفقدية للمجري الملاحي لقناة السويس ببورتوفيق، ومتحف السويس القومي .

وتابعت الجولة إلي الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للوقوف علي فرص ومشروعات الاستثمارفي المنطقة، واستقبلها اللواء محمد شعبان، رئيس المنطقة الجنوبية .

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتدعيم أواصرالروابط بين البلدين مصر وكولومبيا وتنشيط حركة الاستثمار بالمنطقة .

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محافظ السويس وسفيرة كولومبيا

 

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محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا

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محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
 

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