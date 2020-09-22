محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا مشروع " أكوا أليكس "

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، چانينا ايريرا ،قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية ، لبحث التعاون والتواصل على كافة الأصعدة ، ومناقشة أهم الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين ، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ .

وأكد المحافظ بحسب بيان صحفى ، على عمق العلاقات والشراكة بين مصر وفرنسا ، والتي تعد من أهم العلاقات مع الدول الأوروبية ، مشيرا إلى أن الإسكندرية ترحب بهذا التعاون الهام ، مضيفا أن هناك عدة اتفاقيات بين الإسكندرية وبعض المدن الفرنسية والذي تم تجديدها مؤخرا ، موضحا أن الاتفاقيات الأخيرة لإقامة مشروع أكوا أليكس والذي يتك بالتعاون مع مدينة نيس الفرنسية ، والذي يحمي الإسكندرية من مخاطر الأمطار ، ومشروع الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل صديقة للبيئة ، يعدان من أهم نقاط التعاون التي تتم حاليا بين الجانبين .

من جانبها هنأت قنصل عام فرنسا محافظ الإسكندرية على المشروعات العملاقة التي تمت على أرض الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة من مشروعات محور المحمودية المروري الجديد وبشائر الخير والتي تؤكد على التنمية الحقيقة التي تتم على أرض الواقع ، مشيدة بالمجهود المبذول بالمحافظة خلال ال 6 أشهر الأخيرة في ظل جائحة كورونا .

وأكدت چانينا ايريرا ، أن الهدف الأساسي من زيارة اليوم هو مناقشة أهم المشروعات التي تتم على أرض الإسكندرية بالتعاون بين الجانبين " أكوا أليكس والدراجات الكهربائية " ، وأكدت على اهتمام جميع الشركاء بإتمام تلك المشروعات على أرض الواقع .

على الصعيد ذاته وخلال مناقشة مشروع "أكوا أليكس" ، أكد محافظ الإسكندرية على احتياج المدينة لهذا المشروع خاصة أن الإسكندرية تعرضت خلال السنوات الماضية للأمطار الغزيرة التي وصلت كميتها لـ 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي ، فضلا عن مشروع الدراجات الكهربائية الذي سيساهم بشكل كبير ايجاد وسيلة مواصلات جديدة سهلة وصديقة للبيئة .