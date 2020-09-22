اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:24 م
خالد صلاح
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محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:05 م
محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر جانب من الجولة
فريق المحافظات

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم، الثلاثاء، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان للوقوف على نسبة التنفيذ التى تعدت 93% ويأتي إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشركات المنفذة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي يجرى تنفيذها واستمع إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجرى تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء كما التقى مسئولى شركات المرافق واستمع إلى الموقف التنفيذي للأعمال التي يجري تنفيذها بالمجمع مشدداً على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.

كما تفقد المحافظ لوحة توزيع كهرباء المجمع الصناعي بطاقة 22 ك.ف كما تابع أعمال الصرف الصحي بالمجمع وتفقد محطة الرفع الرئيسية رقم 1 والتي تعمل بقوة 5 طلمبات رفع ضمن مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية والذي تم الانتهاء منه وجارى تسليمه من الشركة المنفذة كما تابع أعمال توصيل شبكات مياه الشرب بالمجمع.

وأعلن محافظ أسيوط  - خلال الزيارة – عن تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة فضلًا عن سرعة نهو أعمال المرافق بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهاً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذى يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أهمية المشروع الذى يتيح المئات من فرص العمل أمام أبناء المحافظة في مختلف التخصصات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ويتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.

 


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مجمع الصناعات

عرب العوامر

كهرباء اسيوط

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