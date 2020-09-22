مجلس النواب الأمريكى يوافق بأغلبية ساحقة على مشروع قانون العمالة القسرية فى الصين

رويترز

وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تقريبا اليوم الثلاثاء، على تشريع لتقييد واردات السلع المصنعة باستخدم العمالة القسرية من الصين، بينما يتطلع المشرعون للتصدي للمعاملة التي تلقاها طائفة الويغور المسلمة في منطقة شينجيانج الصينية.

ووافق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع القانون بأغلبية 406 أصوات ضد ثلاثة.

وتكثف الولايات المتحدة ودول أخرى الضغوط على الصين بشأن معاملتها لليوغور في شينجيانع، حيث تشير الأمم المتحدة إلى تقارير جديرة بالثقة تقول إن مليون مسلم محتجزون في معسكرات يجري استخدامهم في عمالة قسرية.

ولم يتضح حتى الآن متى سيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون.