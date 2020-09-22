ما مراحل تصنيع اللقاح وكم عدد لقاحات كورونا فى التجارب البشرية؟

كتبت فاطمة خليل

تمر اللقاحات بمراحل تصنيع معقدة وتجارب متعددة قبل أن توافق المنظمات والهيئات الصحية عليها لطرحها للجمهور، وبحسب جريدة "نيويورك تايمز" حالياً يختبر الباحثون 40 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 92 لقاحًا في مرحلة التجارب قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات، ولكن ما هي المراحل التي يمر بها تطوير لقاح فيروس كورونا؟

مراحل اللقاحات وتصنيعها



التجارب ما قبل السريرية: يختبر العلماء لقاحًا جديدًا على الخلايا ثم يعطونه لحيوانات مثل الفئران أو القرود لمعرفة ما إذا كان ينتج استجابة مناعية وحاليا يوجد 92 لقاحًا في التجارب قبل السريرية قيد التطوير النشط.تجارب السلامة للمرحلة الأولى: يعطي العلماء اللقاح لعدد صغير من الأشخاص لاختبار السلامة والجرعة وكذلك للتأكد من أنه يحفز جهاز المناعة.

-المرحلة الثانية من التجارب الموسعة: يعطي العلماء اللقاح لمئات الأشخاص الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات، مثل الأطفال وكبار السن، لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل مختلف فيهم تختبر هذه التجارب أيضًا سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز جهاز المناعة.

-تجارب المرحلة الثالثة من الفعالية: يعطي العلماء اللقاح لآلاف الأشخاص وينتظرون لمعرفة عدد المصابين ، مقارنة بالمتطوعين الذين تلقوا علاجًا وهميًا يمكن أن تحدد هذه التجارب ما إذا كان اللقاح يقي من فيروس كورونا.

في يونيو، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح الفيروس التاجي يجب أن يحمي ما لا يقل عن 50 ٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم حتى يعتبر فعالاً بالإضافة إلى ذلك ، تعد تجارب المرحلة 3 كبيرة بما يكفي للكشف عن أدلة على الآثار الجانبية النادرة نسبيًا التي قد يتم تفويتها في الدراسات السابقة.

-الموافقة المبكرة أو المحدودة: وافقت الصين وروسيا على اللقاحات دون انتظار نتائج تجارب المرحلة الثالثة يقول الخبراء إن العملية المتسرعة تنطوي على مخاطر جسيمة.

-الموافقة: يقوم المنظمون في كل دولة بمراجعة نتائج التجارب ويقررون ما إذا كانوا سيوافقون على اللقاح أم لا أثناء الجائحة، قد يتلقى اللقاح إذنًا لاستخدامه في حالات الطوارئ قبل الحصول على موافقة رسمية بمجرد ترخيص اللقاح ، يواصل الباحثون مراقبة الأشخاص الذين يتلقونه للتأكد من أنه آمن وفعال.

-المراحل المركبة: تتمثل إحدى طرق تسريع تطوير اللقاح في الجمع بين المراحل بعض لقاحات فيروس كورونا قيد التجربة الآن في المرحلة 1/2، على سبيل المثال ، حيث يتم اختبارها لأول مرة على مئات الأشخاص. (لاحظ أن جهاز التتبع الخاص بنا سيحسب تجربة مجمعة للمرحلة 1/2 كمرحلتين 1 و 2.)