اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:42 م
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ماكرون يعتبر الضغوط الأمريكية القصوى على إيران غير مجدية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:20 م
ماكرون يعتبر الضغوط الأمريكية القصوى على إيران غير مجدية ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن حملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران باءت بالفشل حتى الآن، ورفض المساعي الأمريكية الرامية لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال ماكرون في خطاب للجمعية العامة للأمم المتحدة "استراتيجية الضغوط القصوى القائمة منذ عدة سنوات لن تجعل من الممكن في هذه المرحلة إنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو ضمان عدم تمكنها من حيازة أسلحة نووية".

وأضاف "ولهذا ستواصل فرنسا وشركاؤها الألمان والبريطانيون المطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاق فيينا لعام 2015 ولن يقبلوا بالانتهاكات التي ترتكبها إيران".


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