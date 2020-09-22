اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يطالب بإيفاد بعثة من الأمم المتحدة لمنطقة شينجيانج الصينية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:13 م
ماكرون يطالب بإيفاد بعثة من الأمم المتحدة لمنطقة شينجيانج الصينية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى قيام بعثة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة بزيارة منطقة شينجيانج الصينية في ظل مخاوف بشأن أقلية الويغور المسلمة.

ويقول خبراء الأمم المتحدة ونشطاء إن مليونا على الأقل من عرقية الويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز اعتقال في شينجيانغ. وتصفها الصين بأنها مراكز تدريب تساعد على استئصال الإرهاب والتطرف ويكتسب الموجودون فيها مهارات جديدة.

وقال ماكرون في خطاب موجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة "الحقوق الأساسية ليست فكرة غربية بحيث يمكن لأحد أن يعارضها باعتبارها تدخلا... إنها مبادئ منظمتنا مكرسة في نصوص وافقت الدول الأعضاء قي الأمم المتحدة بملء إرادتها على التوقيع عليها واحترامها".

وأضاف "هذا هو السبب... في أن فرنسا طلبت أن تتوجه بعثة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة إلى شينجيانغ من أجل أن تأخذ بالحسبان المخاوف التي لدينا جماعيا على وضع أقلية الويغور المسلمة".


فرنسا

الامم المتحده

الويغور

الصين

الرئيس الفرنسى

ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة