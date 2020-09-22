لحظة ضبط 25 ألف كتاب دراسي دون تفويض داخل مطبعة .. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

يبرز فيديو لحظة ضبط أكثر من 25 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض بداخل إحدى المطابع بعين شمس، ونجحت مباحث المصنفات في ضبط أكثر من 25 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض، فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (25560) نسخة كتاب دراسى عربى وأجنبى وأغلفة كتب جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بداخل (مطبعة - بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ، وتم ضبط المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.