اليوم السابع
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لجنة الفيروسات تؤكد تأثر كورونا بدرجات الحرارة..وتوصى بالحصول على مصل للأنفلونزا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:15 م
لجنة الفيروسات تؤكد تأثر كورونا بدرجات الحرارة..وتوصى بالحصول على مصل للأنفلونزا كورونا _ أرشيفبة
ماجد تمراز

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قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن فيروس كورونا من الفيروسات التي تتأثر بالحرارة، وهذا ظهر خلال الفترة الماضية حيث قلت شراسة الفيروس، مشيرا إلى أن ظهور المرحلة الثانية في أوروبا كانت بسبب برودة الطقس هناك، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية كان الأطباء ينصحون بالحصول على مصل الأنفلونزا، والآن لابد من الحصول عليه للوقاية من أعراض الأنفلونزا، محذرا من خطوة الإصابة بالأنفلونزا وكورونا معاً.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc: "الإصابة بكورونا تظهر بشكل كبير من خلال ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وتؤثر على حاسة الشم والتذوق ولكنها لا تتسبب في رشح شديد بعكس الأنفلونزا، كما أن كورونا قد تتسبب في اضطراب في الجهاز الهضمي، وحوالي 25% من مصابي كورونا يعانون من الإسهال وقئ وآلام البطن".


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