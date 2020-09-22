اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:15 م
خالد صلاح
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كرواتيا تسجل 144 إصابة وحالتى وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:38 م
كرواتيا تسجل 144 إصابة وحالتى وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في كرواتيا اليوم الثلاثاء، 144 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 15 ألفا و136 إصابة و255 وفاة.
 
وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء هينا الكرواتية على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1894 حالة، بينما يتلقى 278 مصابا العلاج اللازم داخل المستشفيات، منهم 24 في وحدات العناية المركزة.
 
وأشارت إلى أن 250 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافيين إلى 12 ألفا و987 حالة .. بينما لا يزال هناك 9822 شخصاً في العزل الذاتي.

كرواتيا

كورونا

اصابات كوورنا

فيروس كورونا

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