اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات الخميس لأعمال التوصيل بمحطة كوم أشفين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:12 م
قطع المياه عن مدينة قليوب 6 ساعات الخميس لأعمال التوصيل بمحطة كوم أشفين محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز قليوب، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق٢٠٢٠/٩/٢٤، وحتى الساعة الثانيه ظهر نفس اليوم.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال فنيه تابعه للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

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قطع المياه مدينة قليوب

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