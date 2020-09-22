قطار المحاكمات.. نظر محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم القاعدة بكرداسة

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم القاعدة، ونظر محاكمة 18 متهماً بالاتجار بالبشر.

خلية تنظيم القاعدة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.

محاكمة 18 متهماً بالاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسين السيد ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة، محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.

الحكم على المتهمين باستغلال الأطفال

تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحكمها على 6 متهمين بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.