فرنسا: قرار واشنطن تطبيق آلية فرض العقوبات على إيران ستقوض مجلس الأمن

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأوروبيين لن يقبلوا انتهاكات إيران للاتفاق النووي، موضحا أنه لا ينبغي أن يهيمن الخلاف الأمريكي الصيني على العالم.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق آلية فرض العقوبات على إيران ستقوض مجلس الأمن.

وتابع إيمانويل ماكرون، الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني، وتطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على إيران من شأنه أن يقوض وحدة مجلس الأمن وسيجازف بزيادة التوتر الإقليمي.

وقال الرئيس الفرنسي، إنه يتعين وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي لضمان ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا ويتصدى أيضا لبرنامجها للصواريخ الباليستية.