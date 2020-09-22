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فرنسا تعبر عن قلقها على صحة المحامية نسرين سوتوده المعتقلة فى إيران

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:55 م
فرنسا تعبر عن قلقها على صحة المحامية نسرين سوتوده المعتقلة فى إيران وزير الخارجيه الفرنسى
كتب أحمد عرفة

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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها على صحة المحامية نسرين سوتوده المعتقلة فى طهران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق وجهت السلطات الإيرانية، اتهامات تتعلق بأمن الدولة للمحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، التى تم توقيفها فى العاصمة، الأسبوع الماضى، بحسب ما أفاد زوجها.

 

وأفاد رضا خندان لوكالة "اسنا" الطلابية، أن سوتوده (55 عاما) نفت الاتهامات لكنها لا تزال فى جناح النساء فى سجن "ايوين" سئ الصيت بعدما رفضت دفع كفالة قيمتها 95 ألف دولار (أكثر من 80 ألف يورو)، وقال: "اتهمت زوجتى بالتآمر والمشاركة فى تجمع والدعاية ضد منظومة الحكم فى الجمهورية الإسلامية"، وأضاف: "تعتبر زوجتى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها ومختلقة والكفالة المطلوبة غير متناسبة مع التهم".


فرنسا

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