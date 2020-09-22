"عمر افندى " تؤكد دفع 35 مليون دولار مديونية مؤسسة التمويل الدولية

كتب عبد الحليم سالم

كشف اللواء أيمن سالم ،رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم دفع كامل مديونية مؤسسة التمويل الدولية لدى الشركة ، والتي كانت نحو 42 مليون دولار تم تخفيضها لـ 35 مليون دولار ،وذلك منذ مارس الماضى بعد مفاوضات ناجحة للحكومة مع المؤسسة الدولية التي تجاوبت مع الشركة .

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، جارى التفاوض مع المستثمر السعودى جميل قنيبط ، المالك السابق للشركة وشركة أنوال السعودية لإنهاء الخلاف بينه وبين الشركة حيث تم عرض مبلغ مالى عليه ،كتعويض ولم يتم الاتفاق حتى الان نتيجة توقف المفاوضات بسبب أزمة كورونا ، مشيرا الى أنه جارى التجهيز لافتتاح عدد من الفروع خلال الفترة المقبلة .