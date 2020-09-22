اليوم السابع
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"عمر افندى " تؤكد دفع 35 مليون دولار مديونية مؤسسة التمويل الدولية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:00 ص
"عمر افندى " تؤكد دفع 35 مليون دولار مديونية مؤسسة التمويل الدولية اللواء أيمن سالم - رئيس شركة عمر فندى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف اللواء أيمن سالم  ،رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم دفع كامل مديونية مؤسسة التمويل الدولية لدى الشركة ، والتي كانت نحو 42 مليون دولار تم تخفيضها لـ  35 مليون دولار ،وذلك منذ مارس الماضى بعد مفاوضات ناجحة للحكومة مع المؤسسة الدولية التي تجاوبت مع الشركة  .

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، جارى التفاوض مع المستثمر السعودى جميل قنيبط ، المالك السابق للشركة وشركة أنوال السعودية لإنهاء الخلاف بينه وبين الشركة حيث تم عرض مبلغ مالى عليه  ،كتعويض ولم يتم الاتفاق حتى الان نتيجة توقف المفاوضات بسبب أزمة كورونا ، مشيرا الى أنه جارى التجهيز لافتتاح عدد من الفروع خلال الفترة المقبلة .

 

 


عمر افندى

شركة عمر افندي

ايمن سالم

قطاع الاعمال العام

القابضة للتشييد

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