اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:42 ص
خالد صلاح
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عامل يهشم رأس حماته فى قنا لرفضها عودة زوجته للمنزل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:55 ص
عامل يهشم رأس حماته فى قنا لرفضها عودة زوجته للمنزل جثة - ارشيفية
فريق المحافظات

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لفظت ربة منزل فى نجع حمادى أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعد تعدى زوج ابنتها - عامل - عليها بالضرب بشومة فوق رأسها بسبب خلافات عائلية، تلقى اللواء محمد أبو المجد،  مدير أمن قنا،  إخطارا،  بمقتل ربة منزل،  وإصابة اثنتين من أقاربها، بسبب خلافات عائلية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم في الواقعة، زوج ابنة المجني عليها،  حيث توجد بينه وبين زوجته مشاكل عائلية،  ذهبت على إثرها الزوجة إلى منزل والدها،  وعندما حاول الزوج أن يعيدها لمنزله، نشبت بينه وبين والدتها مشادات، بعد رفضها عودة ابنتها لمنزل زوجها، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب مما أسفر عن وفاتها، وإصابة اثنتين من أقاربها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية،  برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي،  من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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