ضبط شاب يدير صفحات مزيفة على الفيس بوك باسم وزير التعليم فى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارة العامة، لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخص يدير صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير التربية والتعليم لنشر أخبار كاذبة ونسبها إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة غرب الدلتا عن وجود صفحتين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "وزير التربية والتعليم", و"التعليم بكل تفاصيله" .

ويقوم المسؤول عن الصفحات المزيفة بنشر منشورات تتضمن انتحال صفة وزير التربية والتعليم وأيضا منشورات تحتوي علي أخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلي المسؤولين بوزارة التربية.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة " م. ص .ع " مقيم بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وضبط الهاتف الخاص به وبالفحص تبين وجود آثار علي ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.