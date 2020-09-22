اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. احتفالية بـ"قصر الزعفران" لتكريم طلاب جامعة عين شمس المتميزين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:18 م
صور.. احتفالية بـ"قصر الزعفران" لتكريم طلاب جامعة عين شمس المتميزين تكريم طلاب جامعة عين شمس المتميزين
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرمت جامعة عين شمس طلابها المتميزين، باحتفالية خاصة داخل قصر الزعفران، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

a552dc19-979c-4f88-8e8f-193b8b400d0f

وشهد الحفل، تكريم فريق كلية الحاسبات والمعلومات، الحاصل على المركز الأول فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشجيع الفكر الإبداعى وروح الابتكار لدى الشباب فى تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية بما يسهم فى تسريع الأداء الحكومى بشكل مبتكر ومتميز.

وكرمت الجامعة، الطلاب "مايكل صفوت -  يوسف رأفت - ميشيلين مدحت) الذين نجحوا فى ابتكار تطبيق "تذكرتك" وهو تطبيق  يخدم قطاع النقل والمواصلات، وتقوم فكرته على تطوير حلول تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم فى تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

098e2347-b147-450f-9b94-ecb3e090d08a

وأشاد الدكتور محمود المتيني بطلاب الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة الكاملة للأنشطة الطلابية، كما كرم الطلاب المنفذين للعرض المسرحي "المأوى" و المشارك بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي وتم عرضه على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم قريباً الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الطلابية.


جامعه عين شمس

تكريم طلاب عين شمس

الطلاب

التعليم

الجامعات

قصر الزعفران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة الإدارية العليا تقضى على الدروس الخصوصية بالجامعات.. تعزل 3 أساتذة بجامعة عين شمس.. تؤكد: الدروس الخصوصية فى الجامعات اتجار بالوظيفة بهدف التربح منها.. والفصل عقاب لظاهرة أساءت للتعليم الجامعى بالكامل

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:30 م

شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

السبت، 19 سبتمبر 2020 12:00 ص

جامعة عين شمس تتزين باللون البرتقالى احتفالاً باليوم العالمى لسلامة المريض

الخميس، 17 سبتمبر 2020 01:51 م

رئيس جامعة عين شمس يؤكد لــ"إكسترا نيوز" على دور التعليم الفني في نهضة الأمم

الخميس، 17 سبتمبر 2020 11:06 ص

ننشر مصروفات برامج الساعات المعتمدة وشروط القبول بكلية العلوم جامعة عين شمس

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة