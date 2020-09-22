صور.. احتفالية بـ"قصر الزعفران" لتكريم طلاب جامعة عين شمس المتميزين

كتب محسن البديوى

كرمت جامعة عين شمس طلابها المتميزين، باحتفالية خاصة داخل قصر الزعفران، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد الحفل، تكريم فريق كلية الحاسبات والمعلومات، الحاصل على المركز الأول فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشجيع الفكر الإبداعى وروح الابتكار لدى الشباب فى تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية بما يسهم فى تسريع الأداء الحكومى بشكل مبتكر ومتميز.

وكرمت الجامعة، الطلاب "مايكل صفوت - يوسف رأفت - ميشيلين مدحت) الذين نجحوا فى ابتكار تطبيق "تذكرتك" وهو تطبيق يخدم قطاع النقل والمواصلات، وتقوم فكرته على تطوير حلول تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم فى تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأشاد الدكتور محمود المتيني بطلاب الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة الكاملة للأنشطة الطلابية، كما كرم الطلاب المنفذين للعرض المسرحي "المأوى" و المشارك بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي وتم عرضه على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم قريباً الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الطلابية.