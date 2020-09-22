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صندوق تطوير العشوائيات يؤكد القضاء على جميع العشوائيات غير الآمنة نهاية 2020

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:00 ص
صندوق تطوير العشوائيات يؤكد القضاء على جميع العشوائيات غير الآمنة نهاية 2020 خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات
كتب محمد عبد المجيد

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قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن مصر نجحت فى عمل مشروعات متكاملة الخدمات، مثل حى الأسمرات وبشاير الخير كمشروعات سكنية، وبداخلها جميع الخدمات التى يحتاج إليها، من مراكز تجارية وملاعب رياضية، ومراكز صحية، وحضانات أطفال أو المدارس، مؤكدا أنه وبنهاية عام 2020 سنكون قضينا على جميع العشوائيات الغير أمنة، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التطوير الحضرى، وتحسين الصورة البصرية للمجتمعات العمرانية. 
 
وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات فى تصريحات تلفزيونية، أن الدولة نجحت فى تحويل حياة 175 ألف أسرة تحولت حياتهم من الملاذ الغير آمن إلى الأمن، وأنه سيتم استكمالهم إلى 240 ألف أسرة، بـ357 منطقة وكيفية الوصول بهم إلى مرحلة الأمان بنهاية العام الحلى، وهى مشروعات جارية بتكلفة 38 مليار جنيه.
 
وأضاف خالد صديق، أن رؤية 2030، تستهدف تطوير عدد من المشروعات في الفترة المقبلة لتحسين الرؤية والخدمات والأماكن العشوائية، ستتم بتكلفة 318 مليار جنيه، بخلاف المشروعات كاملة الخدمات، لأن المشروع الواحد لا تقل تكلفته عن 5 إلى 10 مليارات جنيه، مؤكدا على ان مشروع الأسمرات وحده كلف الدولة 3.8 مليار جنيه، بالإضافة للمنطقة الخدمية الخارجية إلى 4 مليارات جنيه، وأن مشروع بشائر الخير 1، 2، 4، 5 سيصل تكلفت إنشائه إلى 10 مليارات جنيه، بحوالي 30 ألف وحدة.
 
وأشار خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مصر لديها رؤيتين تسير عليهم، رؤية 2020 بأن تكون مصر خالية من مناطق غير آمنة، ورؤية 2030 مصر خالية من المناطق غير المخصصة والعشوائية والأسواق العشوائية.
 

تطوير العشوائيات

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المدن الجديده

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