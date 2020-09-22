"صلاة تبريك" لإحدى مدارس دير سانت كاترين استعدادا للعام الدراسى.. صور

كتب مايكل فارس

أقام المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الروم الأرثوذكس، صلاة الماء المقدس في مدرسة العبيدية بالقاهرة، التابعة لدير القديسة كاترين في سيناء، وبارك المدرسة استعداد للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وذلك بحضور رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس وفاران وريثو، والأنبا داميانوس مدير مدرسة العبيدية.



جانب من الصلاة

جانب من الصلاة



جانب من الصلاة



جانب من الصلاة

وزار بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثاني، دولة قبرص، في زيارة رعوية استغرقت إسبوع التقى خلالها الرئيس القبرصى ووزير خارجيتها وعدد من الأساقفة .

وقال البابا ثيودروس الثاني، فى لقاء مع وكالة الأنباء القبرصية ترجمه إلى العربية الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، وعن كنائسنا في مصر لقد أجريت مقارنة بين ما يحدث في مصر وبين ما يحدث في مناطق أخرى، وقلت كم أنا مبارك لأن وضع كنائسنا لم يتغير، بل أن المسؤولين في مصر يمنحون الترخيص بمجرد تقديم طلب لتجديدها، ولا أحصل على الترخيص فورًا فحسب، بل قدمت الدولة أيضًا المساعدة في الترميم عدة مرات، كل ما أحتاجه، كما كان الحال في كنيسة القديسة كاترين بالسويس وكنيسة ودير القديس جورجيوس (دير مار جرجس بمصر القديمة) البطريركيتين، وهذه الأخيرة تُعرض على التلفزيون المصري تمامًا مثل القناة القبرصية. في بداية عرض البرنامج يُشاهدة مسجد عمرو ابن العاص التاريخي وبجواره كنيسة مار جرجس التاريخية في مصر القديمة".

وأضاف، إن اليونان وقبرص ومصر كانت لها روابط وثيقة مع بعضها البعض ممتد منذ القديم، وفي الوقت الحالي صداقة الرئيسين اليوناني والقبرصي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تساعد على استتباب الأمن في البحر المتوسط والتنمية، أردت القيام بهذه الرحلة لإعادة توحيد أواصر الصداقة بين بطريركية الإسكندرية وكنيسة قبرص".

وإشار البابا إلى أن بطريركية الإسكندرية تقوم بعمل متعدد الأوجه، ولها مساهمة لا تقدر بثمن في المجتمع اليوناني والقبرصي في مصر، وكذلك الجالية اليونانية والمسيحيين الأرثوذكس الناطقين بالعربية، بشكل عام. وأضاف أن هناك طائفة قبرصية كبيرة موجودة في جنوب أفريقيا.