صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الثلاثاء باستثناء "رئيسى 50"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء رئيسي 50، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحاً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% رابحاً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 411.3 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 8.77%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 6.36%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.59% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 3.94%.

وفي سياق متصل قالت شركة هيومن سوفت القابضة، إن نائب الرئيس التنفيذي للشركة رشاد صلاح استقال من منصبه اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، وذلك لأسباب وظروف شخصية.