صحة الدقهلية توقع الكشف الطبي على 18 مرشحا لانتخابات النواب

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي اليوم على 18 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، خلال الثاني العاشر على التوالي من بدأ الكشف على المرشحين.

وبذلك يرتفع اعداد المرشحين بإجمالي 548 مرشحا، وأشار مكي إلى أن إجراءات الكشف الطبي تحت تدابير وقائية حفاظًا على جميع المرشحين، كما طالب المرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث إن الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقًا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

يذكر أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن عن بدء اجراء التحاليل الخاصة بالمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2021، وأشار مكي الى تحديد أماكن الكشف بالدقهلية بخمس مستشفيات المنصورة الدولى السنبلاوين - دكرنس - بلقاس. ميت غمر، وأشار إلى أن الكشف سوف يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء.