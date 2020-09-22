سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليبلغ إجمالي الإصابات 57 ألفا و627 حالة، وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (توداي أون لاين) السنغافورية اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة وافدة من الخارج خضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، والبقية من العمال المهاجرين بينما لم يتم تسجيل أية إصابات محلية.
وأشات إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 حالة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 57 ألفًا و241 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة