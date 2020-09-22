سنغافورة (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليبلغ إجمالي الإصابات 57 ألفا و627 حالة، وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (توداي أون لاين) السنغافورية اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة وافدة من الخارج خضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، والبقية من العمال المهاجرين بينما لم يتم تسجيل أية إصابات محلية.