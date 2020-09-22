وأشات إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 حالة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 57 ألفًا و241 حالة.