اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:54 م
خالد صلاح
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سكرتير عام محافظة قنا يجرى فحصا طبيا بمبادرة 100 مليون صحة.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:21 م
سكرتير عام محافظة قنا يجرى فحصا طبيا بمبادرة 100 مليون صحة.. صور كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا
قنا فريق المحافظات

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تابع كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى تم اطلاقها يوم الجمعة الماضى بناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

أجرى "شلبى" الفحص الطبى، موضحا أن مديرية الصحة أرسلت فريق طبى إلى ديوان عام المحافظة لإجراء الفحص للعاملين مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 سنة، بالإضافة إلى المواطنين من الفئة العمرية من 18 – 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإرتفاع في نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن المبادرة تقدم خدمات التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى لدى المصابين بالأمراض المزمنة وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دورى .

 

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