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سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل بمرور 52 عاما على الانتهاء من مشروع إنقاذ معابد أبو سمبل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:30 م
سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل بمرور 52 عاما على الانتهاء من مشروع إنقاذ معابد أبو سمبل معبد ابو سمبل
كتب: أحمد علوي

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احتفت السفارة الفرنسية فى القاهرة اليوم الثلاثاء بذكرى الانتهاء من مشروع إنقاذ معابد أبو سمبل.

وقال السفارة عبر موقعها الإلكترونى على تويتر: "نحتفل اليوم بمرور ٥٢ عامًا على الانتهاء من مشروع إنقاذ معابد أبو سمبل. تقف فرنسا دائمًا بجانب مصر للحفاظ على تراثها الفريد".

جدير بالذكر أنه فى يناير من عام 2019، زار الرئبيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بصحبة زوجته ووفد يضم نحو 50 شخصًا من وزراء ورجال أعمال فرنسيين، مدينة أبوسمبل لتفقد معابد أبوسمبل الأثرية، في زيارة سياحية سريعة استغرقت ساعتين ونصف الساعة فقط، قبل التوجه إلى العاصمة القاهرة، استعدادًا للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الاقتصادية التى كانت مقررة أنذاك.

 


فرنسا

مصر

معابد ابو سمبل

السفارة الفرنسية فى القاهرة

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