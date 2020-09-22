سعر اليورو ينخفض اليوم الثلاثاء 22-9-2020.. ويسجل 18.40جنيه بالأهلى

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 22-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وانخفض بالبنك الأهلى المصرى 18.40 جنيه للشراء و18.60جنيه للبيع، مقابل 18.49 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.45 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.69 جنيه.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.40 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.49جنيه.

18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.75 جنيه.



سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة

18.37 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.40 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.42 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.37 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.