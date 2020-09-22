زوج اكتشف خيانة زوجته له لمدة 11 سنة: "أنا فى بلاء ومحكمة الأسرة رفضت إنكار النسب"

ماجد تمراز

قال محمد، زوج تعرض لخيانة من زوجته، إنه بعد تخرجه من دراسته، ارتبط بها لمدة وتقدم لها وتزوجا وهو فى تلك الفترة كان يعمل فى شرم الشيخ، وكان يحصل على إجازة كل شهر أو شهر ونصف، وحدث حمل فى الطفلة الأولى، ثم حدثت ثورة يناير، وسافر وعمل خارج مصر، وخلال تلك الفترة أنجب طفلين أخرين، وعندما عاد فى عام 2018، قرر تأسيس مشروع خاص به للعمل داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "طوال تلك الفترة لم أشك في سلوكها، وخلال شهر ونصف من عودتى إلى مصر، اكتشفت اختفاء فلوس وهواتف، وأرقام غريبة على هاتفها، حتى وصلني رسالة من شخص يقول فيها أني بتخان طول عمري وأن مراتي بتخوني مع شخص برة البيت بتاعه قصاد بيت والدتها".

وقال: "الشخص ده بعتلي اسمه والمكان اللي بيتقابلوا فيه، والأرقام التلفونات طلعت صح، وكانت مسجلة رقم منهم باسمه بعد ما كشفت عليه، وأتأكدت أنها حقيقة، ومفكرتش كل ده في الولاد خالص، والمحامي قالي إن ده ابتلاء ممكن يحصل نتيجة السفر والغربة، وهو اللي خلاني أفكر في منطقة الولاد دول ولادي ولا لأ، واحنا بنتكلم عن الولاد الشخص المجهول بعتلي صورة للشخص اللي بتخوني معاه، فلاقيت البنت الصغيرة شبهه، ولاقيت ابن الراجل ده شبه ابني بالظبط كأنهم توأم".

وأضاف: "أخدت الولاد لمعمل من المعامل وعملت تحليل dna، وخلصت التحاليل وفوجئت بعد كدة أن والدها قالي لما نتيجة التحليل تطلع طمني، فوجئت بعد كدة أنهم رافعين دعوة خلع، وبعدها طلعت التحاليل وكشفت أن مفيش مطابقة في الجينات الوراثية، فلجأت إلى طريق القانون وعاوز أخد حقي، وتوجهت للقسم والناس ساعدوني كتير جدا، وحررت محضر وأرفقت المستندات واتحولت للنيابة".

وقال: "فوجئت بصاحب البيت بيقول إن كان في واحد بيتردد على بيتي بعد ما أنا سافرت على طول، فبعت الصورة لصاحب البيت وقالي أيوة هو ده، وشهادة الشهود أكدت أن الراجل ده تردد على البيت مرتين، ولما وقفوهم وهما طالعين قالت ده أخويا، والكارثي أن حتى البنت التالتة مطلعتش بنتي".

وأضاف: "أنا واقع في مشكلة تانية، محكمة الأسرة رفضت إنكار نسب، ومتطرقتش لحكم المحكمة اللي صدر بحبس الزوجة والعشيق، وهما الآن هربانين".