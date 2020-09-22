روسيا لن تحتاج لإغلاق جديد بسبب كورونا وارتفاع الحالات مرتبط بفصل الخريف

كتبت أمل علام

كشفت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة المستهلك في روسيا، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مرتبط ببداية موسم وبائي في الخريف والشتاء، مضيفة أن الوضع مستقر بشكل عام ولن تكون هناك حاجة لقيود جديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضافت، أن الوضع الوبائي مستقر بشكل عام فى البلاد، وأن الزيادة التي تم تسجيلها مرتبطة ببداية موسم الجهاز التنفسي في البلاد، والذى تحدثنا عنه مرارًا أننا سنرى أعدادًا كبيرة بين 10 و20 سبتمبر، مشيرة إلى أن كل حالة نحددها الآن واضحة من الناحية الوبائية، ولا يوجد شيء غير واضح فى الوضع اليوم، مؤكدة أنه في ضوء ذلك، ليست هناك حاجة أو مطالبة بفرض أى قيود جديدة.

وشددت بوبوفا، على ضرورة أن يتذكر المواطنون القواعد البسيطة التي ستسمح لهم بحماية صحتهم ومنع انتشار الفيروس، وخلصت إلى أنه من الضرورى الاهتمام بغسل اليدين، وتنظيف الأسطح، وارتداء الأقنعة للحماية من الفيروس.

في أواخر ديسمبر 2019، أبلغ المسئولون الصينيون منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تفشي التهاب رئوي غير معروف سابقًا في مدينة ووهان بوسط الصين، منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية COVID-19.

في 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا جائحة، وفقًا لآخر الإحصاءات، تم الإبلاغ عن أكثر من 965 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى ذلك، حتى الآن، تعافى أكثر من 22.842.600 شخص من المرض فى جميع أنحاء العالم.

حتى الآن، تم تأكيد 1.109.595 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، مع تعافي 911.973 ألف مريضًا من الفيروس، تشير أحدث البيانات الروسية إلى 19.489 حالة وفاة على مستوى البلاد، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.