اليوم السابع
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روسيا تتلقى طلبات للتزويد بــ1.2 مليار جرعة من لقاح Sputnik V لكورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:00 م
روسيا تتلقى طلبات للتزويد بــ1.2 مليار جرعة من لقاح Sputnik V لكورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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وقعت روسيا اتفاقيات أولية مع أكثر من 10 دول فى الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا كصفقات لتوصيل اللقاح فى دول مثل الهند والمكسيك والبرازيل، وأيضا تلقت موسكو طلبات أو إبداء اهتمام من دول مختلفة للحصول على 1.2 مليار جرعة من اللقاح.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS سيتم تصنيع اللقاحات في الخارج وتوزيعها على مستوى العالم في نوفمبر، ومع ذلك سيتطلب اللقاح موافقة الجهات التنظيمية المحلية قبل التوزيع.

وتمت الموافقة على Sputnik V من قبل السلطات الروسية في 11 أغسطس على الرغم من وجود شكوك بين الدول الغربية حول "سرعة تسجيله".

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أكمل الباحثون الروس اختبارات صغيرة فقط على 76 متطوعًا قبل الحصول على الموافقة، وقد أظهرت البيانات من هذه التجارب المبكرة أن اللقطة كانت "آمنة للاستخدام" وولدت استجابة مناعية، لكن الخبراء يقولون إن تجارب اختبار النطاق ضرورية لتحديد فاعلية اللقاح.

بينما من المتوقع أن تجرى روسيا تطعيمات جماعية لسكانها بحلول نهاية عام 2020، وحقنت الصين "مئات الآلاف" من الأشخاص بلقاحها الخاص أثار الخبراء أيضًا مخاوف بشأن الاندفاع لاستخدام اللقاحات التي لم تكتمل الاختبار بالكامل لأن الاستخدام الواسع للقاح غير الفعال قد يؤدى إلى انتشار متجدد لـ COVID-19.

وتهدف روسيا إلى تصنيع ما يقرب من 30 مليون جرعة بحلول نهاية هذا العام لسكانها، كما أنها تنقل التكنولوجيا إلى مراكز التصنيع فى الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية التي سيتم توزيع اللقاح منها.


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لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا الروسى

كورونا نيوز

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