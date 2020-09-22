الرئيسية أخبار عالمية رواندا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:00 ص رواندا وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سجلت رواندا خلال الساعات ال 24 الماضية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4653 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة. رواندا اخبار رواندا فيروس كورونا كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة جو بايدن يزور ولاية ويسكونسن ويهاجم ترامب مجددا بسبب كورونا.. صور الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:02 ص تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 17 حالة وفاة الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:02 ص نيجيريا تسجل 97 إصابة ووفاة 3 أخرين بفيروس كورونا الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:00 ص موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 7384 الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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