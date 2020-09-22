رواندا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت رواندا خلال الساعات ال 24 الماضية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4653 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة.