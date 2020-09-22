اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:09 ص
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رواندا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:00 ص
رواندا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا رواندا
وكالات

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سجلت رواندا خلال الساعات ال 24 الماضية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأفاد بيان لوزارة الصحة الرواندية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4653 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة.

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