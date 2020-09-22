ربط مخازن وورش جامعة طنطا إلكترونياً دعماً لمنظومة التحول الرقمى.. صور

الغربية مصطفى عادل

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بضرورة توفير أجهزة كمبيوتر داخل كل مخزن وربطها بإدارة المخازن بالجامعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، مما يسهل الإجراءات المخزنية وعملية الحفظ والاستخراج للبيانات، وحصر الرصيد الفعلى لمحتويات المخازن، كما وجه بضرورة تزويد المخازن بأرفف مزدوجة لاستيعاب كمية أكبر من المحتويات، مثمنا الجهود المبذولة لعملية التنظيم داخل المخازن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بالورش والمخازن الرئيسية للجامعة بمجمع الكليات سبرباي، والتى رافقه خلالها أحمد رشاد أمين عام. الجامعة، والمهندس عبد الحى حمودة، مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة.

كما تفقد الدكتور عتمان خلال الجولة جميع المخازن، وعملية التنظيم لأدوات الكهرباء والسباكة والمعدات والورق والحديد، وترتيب الملفات وغيرها من المستهلكات الموجودة بالمخازن، كما تفقد سطح مبنى المخازن وأمر بعمل الصيانة الدورية استعدادا لفصل الشتاء.