رئيس وزراء هولندا بعد عودة الجماهير لملاعب الكرة: الهتاف ممنوع

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات الهولندية، السماح لمشجعى كرة القدم بأعداد صغيرة بالتواجد في الملاعب في هولندا ، لكن لا يُسمح لهم بالتشجيع بصوت عالٍ.

و طالب رئيس الوزراء الهولندي، مشجعى اللاعبين، على تلفزيون ار تي ال الهولندي، بالتزام الصمت وعدم الهتاف أو التشجيع بصوت عالى، قائلًا: فقط اصمت عندما تجلس هناك ، وشاهد المنافسة ولا تصرخ .

وفي هولندا، يُسمح للجمهور بدخول الملاعب، بشرط أن تكون المسافة بينهما 1.5 متر على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الصراخ والهتافات العالية والهتافات لأن فيروسات كورونا يمكن أن تنتشر عبر الهباء الجوي - جزيئات صغيرة في الهواء.

وبحسب تقارير إعلامية ، لم يلتزم الكثير من مشجعي كرة القدم بالحظر مطلع الأسبوع، وقال روتي: "هذا غبي للغاية"، "لأننا بهذه الطريقة لن نسيطر على الفيروس".

وفي هولندا أيضًا ، ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.