رئيس وزراء بريطانيا يحذر من أشهر صعبة بسبب كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن هناك "أشهر صعبة لا ريب قادمة" في معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا، محذرا من أن قيودًا أكثر صرامة ستفرض إذا فشل الشعب في الالتزام بالقواعد الجديدة.

ونقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية في نسختها الإلكترونية عن جونسون قوله ، في خطابه الثالث للأمة منذ تفشي الوباء، إنه "متردد" في اتخاذ تدابير جديدة لكنه قال إنه ما لم يتم اتخاذ إجراء الآن فسيتم فرض قيود أكثر صرامة على الحريات في مرحلة لاحقة.

وفي كلمة أمام مجلس العموم في وقت سابق اليوم حدد جونسون قيودًا جديدة لمعالجة الحالات المتزايدة للفيروس، بما في ذلك فرض حظر تجول في الساعة 10 مساء للحانات والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى وقيود جديدة على حفلات الزفاف.

وفي حديثه الليلة، بدا أن رئيس الوزراء يلقي باللوم على زيادة الإصابات على مخالفة بعض الأفراد للقواعد إذ قال "علينا أن نعترف بأن هذا بلد عظيم ومحب للحرية. وبينما امتثلت الغالبية العظمى للقواعد كان هناك الكثير من الانتهاكات.. الكثير من الفرص لعدونا غير المرئي ليتسلل من خلالها دون أن يكتشف".

وأضاف جونسون "لقد بدأ الفيروس الانتشار مرة أخرى بطريقة أسية.. الإصابات في ازدياد ودخول المستشفيات آخذ في الارتفاع."

وقال رئيس الوزراء إن الإغلاق الوطني الجديد سيهدد الوظائف وسبل العيش في جميع أنحاء المملكة المتحدة لكنه حذر "إذا لم يتبع الناس القواعد التي وضعناها فعلينا أن نحتفظ بالحق في المضي قدمًا".

وأضاف جونسون "لم يحدث في تاريخنا أن يعتمد مصيرنا الجماعي وصحتنا الجماعية تمامًا على سلوكنا الفردي.. إذا اتبعنا هذه القواعد البسيطة معًا فسنتجاوز هذا الشتاء معًا.. هناك شهور صعبة بلا ريب قادمة ".

وجاءت تعليقات جونسون بعد أن أظهرت الأرقام الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 4926 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء وهي أكبر زيادة يومية منذ 7 مايو. وهذه هي المرة الرابعة في الأيام الخمسة الماضية التي تتجاوز فيها العدوى عتبة الأربعة آلاف، إذ لم تتجاوز الـ 3000 إلا قبل 11 يومًا.

وأضاف جونسون "يمكننا أن نرى ما يحدث في فرنسا وإسبانيا ونعلم، للأسف، أن هذا الفيروس ليس أقل فتكًا مما كان عليه في الربيع وأن الغالبية العظمى من الناس ليسوا أقل عرضة للإصابة".