رئيس مدينة إسنا يتواصل مع أسرة تقيم بمنزل متهالك لحل أزمتها بتعليمات المحافظ

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة التواصل مع استغاثة لأسرة تقيم في منزل من الطوب الأخضر متآكل، ولا يوجد سقف وبعض الأثاثات متهالكة ولا يوجد دخل ثابت للأسرة.

وعلى الفور قام رئيس مدينة إسنا، بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي، وتم التواصل وبحث الحالة، وتم عمل تظلم لربة الأسرة وفتح تسجيل جديد لاستخراج فيزا حيث إنها مريضة، وتم فتح استمارة تكافل اجتماعي وجاري اعتماد مبلغ مالي لمساعدة الأسرة مادياً، كما تم إدراج المنزل ضمن المباني التي يعاد تهيئتها وبناء سقف للمنزل حيث أنه متهالك وذلك من قبل إحدى الجمعيات.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار الإستجابة السريعة ومتابعة الطلبات على منظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء، قامت منال لمعى طنيوس مسئول منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، بالتواصل مع احدى الشاكيات تليفونياً ثم تم التواصل مع وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وتبين أن هناك أوراقا مطلوبة منها للمعاش ولم تستكملها.

ومن جانبه، أوضح صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه تم توجيه رئيس الوحدة الاجتماعية المختص بإدارة البياضية لبحث حالتها ميدانياً، وتبين أن الشاكية تقيم فى نجع محمد موسى بالحبيل بإدارة البياضية، وهى تقيم فى منزل على مساحة 2 قيراط وقد تم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدنى لدفع قيمة 25% من قيمة التصالح على منزلها، كما تم تقديم مساعدة فورية مالية وعينية تستمر لعدة أشهر لحين تحسن حالتها المادية من جمعية البر والرحمة، وبالتنسيق مع مكتب تأمينات البياضية تبين أن الشاكية سيتم صرف معاش تأمينى لها أول الشهر القادم - معاش للزوج المتوفى، وتم توجيه الشاكية لعمل استمارة مساعدة من التكافل الاجتماعى.